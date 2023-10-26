وزير الخارجية الفلسطيني: «إسرائيل» تشن حربا انتقامية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، إن «إسرائيل» تشن «حربًا انتقامية» في غزة، داعيًا إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف المالكي من لاهاي: «الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة. هذه المرة.. إنها حرب انتقامية»، وتابع: «علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، حيث قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 6546 شخصًا بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة، و364 مسنًا، علاوة على 17439 جريحًا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في غزة

إلى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن مناقشة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.