استئناف محادثات السلام السودانية في جدة

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة اشهر والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى ترحيب السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من الرياض وواشنطن، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وحثت السعودية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف ما جرى الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة بشأن «الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، واتفاق «وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة».

وأكد البيان حصر السعودية على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعما لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولا إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.