الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، حيث قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 6546 شخصًا وإصابة 17439 شخصًا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن من بين حصيلة الشهداء 2704 أطفال و1584 سيدة، و364 مسنًا.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن مناقشة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.