  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 09:49 صباحا
اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة
القاعة الداخلية للجمعية العامة للامم المتحدة بمبنى المنظمة الرئيسي في نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ تناقش اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الجمعية العامة إن 100 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية. وتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة
نتنياهو يتحدث عن موعد الهجوم البري على قطاع غزة
المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بمعدل 22 صاروخًا تدميريًا لكل كيلو متر مربع

وفي أعقاب فشل المجلس في 18 أكتوبر الجاري في اعتماد مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل، تلقى مكتب رئيس الجمعية العامة ثلاث رسائل تطلب استئناف الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة بشأن الوضع في فلسطين.

إلى ذلك، قدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار لاعتماده من الجمعية العامة اليوم، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما يدعو مشروع القرار العربي إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 أكتوبر الجاري و«يرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس» تنفي وجود قيادتها أسفل مستشفى الشفاء في غزة.. وتحذر من تمهيد الاحتلال لمجزرة جديدة
«حماس» تنفي وجود قيادتها أسفل مستشفى الشفاء في غزة.. وتحذر من ...
الاحتلال يقطع الاتصالات عن مناطق واسعة بغزة بعد قصف غير مسبوق
الاحتلال يقطع الاتصالات عن مناطق واسعة بغزة بعد قصف غير مسبوق
كتائب القسام تقصف تل أبيب ردا على مجازر الاحتلال
كتائب القسام تقصف تل أبيب ردا على مجازر الاحتلال
غوتيريس: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا
غوتيريس: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بالكامل مع استمرار القصف العنيف
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بالكامل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
حماس تدعو إلى تحرك عالمي لوقف القصف الإسرائيلي على غزة
حماس تدعو إلى تحرك عالمي لوقف القصف الإسرائيلي على غزة...
جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات البرية في غزة مساء الجمعة
جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات البرية في غزة مساء الجمعة...
اجتماع الأمم المتحدة: مصر وقطر يطلبان وقف النار في غزة.. ودفاع أميركي مستميت عن الاحتلال
اجتماع الأمم المتحدة: مصر وقطر يطلبان وقف النار في غزة.. ......
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بالكامل مع استمرار القصف العنيف
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة ......
غوتيريس: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا
غوتيريس: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا...
المزيد