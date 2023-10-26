اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ تناقش اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الجمعية العامة إن 100 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية. وتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وفي أعقاب فشل المجلس في 18 أكتوبر الجاري في اعتماد مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل، تلقى مكتب رئيس الجمعية العامة ثلاث رسائل تطلب استئناف الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة بشأن الوضع في فلسطين.

إلى ذلك، قدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار لاعتماده من الجمعية العامة اليوم، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما يدعو مشروع القرار العربي إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 أكتوبر الجاري و«يرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا».