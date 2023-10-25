نتنياهو يتحدث عن موعد الهجوم البري على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو معلومات أخرى عنها.

وأضاف أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب الذي يضم زعيم أحد أحزاب الوسط المعارضة. وقال نتنياهو «قتلنا بالفعل آلاف الإرهابيين وهذه مجرد البداية»، وفق «رويترز».

ومضى يقول «في الوقت نفسه، نحن نستعد لغزو بري. لن أفصل القول عن الموعد أو الكيفية أو الكم. لن أفصل أيضا الحسابات المختلفة التي نجريها والتي لا يعرفها العامة غالبا، وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها».

استشهاد 6500 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على مدى أيام على قطاع غزة المكتظ بالسكان في أعقاب عملية نفذتها حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وقالت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 6500 فلسطيني استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

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وقال نتنياهو الذي لم يعلن حتى الآن مسؤوليته عن الفشل الأمني إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين. وأضاف «سيجرى تحقيق كامل في الفضيحة... سيتعين على الجميع تقديم إجابات، وأنا أيضا. لكن هذا لن يحدث إلا بعد الحرب».

بايدن لم يطلب إرجاء العمليه البرية

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه لم يطلب من الاحتلال الإسرائيلي إرجاء عمليته البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم، زاعما أنه لا يثق بحصيلة القتلى في القطاع التي يعلنها الفلسطينيون.

وقال بايدن بشأن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه العملية «هي قرارهم ولم أطلب (تأجيلها)... ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله».

وفي وقت سابق، نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على تأجيل الهجوم البري على غزة في الوقت الحالي، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال دفاعات صاروخية إلى المنطقة. وجاء في تقرير لـ«رويترز» الإثنين أن واشنطن نصحت الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم البري.