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المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بمعدل 22 صاروخًا تدميريًا لكل كيلو متر مربع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 07:07 مساء
المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بمعدل 22 صاروخًا تدميريًا لكل كيلو متر مربع
آثار الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. (الإنترنت)
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أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة استمرار تكثيف الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية على قطاع غزة وقصف تجمعات المدنيين بهدف قتلهم بالجملة بما قد يرتقي إلى جرائم حروب مروعة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أسقطت ما معدله 22 صاروخا تدميريا لكل كيلو متر مربع في قطاع غزة والذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو مترا والمكتظ بأكثر من 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الهجوم العسكري غير المسبوق في السابع من الشهر الجاري.

وذكر المرصد أن سلاح الجو الإسرائيلي يتعمد استخدام قوة نارية غير مسبوقة في تاريخ الحروب ويقصف بلا هوادة مناطق سكنية مكتظة بما في ذلك قصف تجمعات للمدنيين بشكل مباشر لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوفهم.

 الاحتلال: «غزة في النهاية ستتحول إلى مدينة خيام»
وأشار المرصد إلى أن هجمات مروعة خلفت مئات القتلى والجرحى مثل: (مركز تسوق أبودلال)، والسوق المركزي في مخيم النصيرات للاجئين، والسوق الشعبي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومقهى في خان يونس جنوب القطاع.

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ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وثق فريق الأورومتوسطي حتى مساء الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 5926 فلسطينيا من بينهم 2420 طفلا ورضيعا و1323 امرأة، وإجمالي 5270 مدنيا، بينما أصيب نحو 16124 ألفا آخرين بجروح مختلفة.

يتزامن ذلك مع قصف مكثف يحول أحياء ومربعات سكنية بكاملها إلى خراب ودمار. وقد صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري علانية بأن «غزة في النهاية ستتحول إلى مدينة خيام. لن تكون هناك مبان»، وأن «التركيز» على «الضرر وليس على الدقة». وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة 39240 وتضرر 122300 وحدة سكنية واستهداف 103 مرافق صحية، و324 منشأة صناعية و89 مدرسة و81 مقرا صحفيا و34 مسجدا و3 كنائس.

الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية 
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تمارس تصعيدا من سياساتها انتقامية ونهجها القائم على الإبادة الجماعية عبر تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بما ينطوي على ما يبدو في إطار مخطط للتهجير القسري و«الترانسفير» المخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المرصد الحقوقي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

ضوء أخضر لمواصلة الاستهتار المروع بحياة المدنيين الفلسطينيين
ورأى الأورومتوسطي أن توالي زيارات زعماء الدول الغربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم «التضامن» لها في خضم حربها الوحشية على قطاع غزة هو بمثابة ضوء أخضر لمواصلة الاستهتار المروع بحياة المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» استهداف وتضرر ما لا يقل عن 42 مبنى تابعا لها على الرغم من أنها ترفع علم الأمم المتحدة ويفترض أنها محمية من أي هجمات.

ورصد الأورومتوسطي» تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والبري المكثف خلال الليل في أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 320 هدفا يوم الإثنين و400 هدف أمس الثلاثاء، أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالأيام السابقة.

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بمعدل 22 صاروخًا تدميريًا لكل كيلو متر مربع
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