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السيسي يدعو إلى تجنب «الاجتياح البري» لغزة.. ويؤكد العمل على إطلاق «مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 05:01 مساء
السيسي يدعو إلى تجنب «الاجتياح البري» لغزة.. ويؤكد العمل على إطلاق «مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس»
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع في القاهرة. (الإنترنت)
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دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء إلى العمل على منع اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيؤدي إلى «ضحايا مدنيين كثيرين جدًا جدًا».

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة إنه ناقش مع الأخير «أهمية أن نسعى لمنع الاجتياح البري للقطاع لأن ذلك سيؤدي إلى ضحايا كثيرين جدًا جدًا من المدنيين»، بحسب «فرانس برس».

تصفية حماس تتطلب سنوات طويلة جدًا
وأضاف السيسي، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ضرورة احتواء وتهدئة الموقف داخل قطاع غزة، وقال الرئيس المصري بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، إن مصر «لن تسمح بأي نزوح نحو الأراضي المصرية»، في إشارة لدفع سكان شمال غزة للتحرك جنوبًا تحت تهديد القصف الإسرائيلي.

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وأوضح السيسي أن «الهدف المعلن إسرائيليًا بتصفية حماس يتطلب سنوات طويلة جدًا». وأشار إلى أن «الإحباط واليأس أسباب دفعت للاقتتال الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وتابع الرئيس المصري: «اتفقت مع الرئيس الفرنسي على العمل من أجل تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد بين غزة وإسرائيل». وأكد أن «حل القضية الفلسطينية سينعكس إيجابًا على المنطقة»، كاشفًا أن القاهرة تعمل على «إطلاق مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس».

تفادي التصعيد في غزة
ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي «أننا نبذل كل ما في وسعنا لتفادي التصعيد في غزة»، مشيرًا إلى أنه «لايرى أي مبرر لهجوم حماس على إسرائيل». وأضاف: «نسعى لمبادرة أمن وسلام تجنبنا مزيدًا من التصعيد». وأكد ماكرون أن «فرنسا لا تمارس (سياسة) الكيل بمكيالين»، مشددا على أن «القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا تتبنى قيما انسانية عالمية».

وقال ماكرون إن «كل الأرواح (البشرية) متساوية وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا الدائم (بالعمل على) سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، وذلك بعدما اتهم العديد من القادة العرب الدول الغربية بأنها تعتبر أن «حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الاسرائيليين».

وفي وقت سابق، استقبل السيسي نظيره الفرنسي ماكرون في قصر الاتحادية بالقاهرة. ووصل ماكرون القاهرة قادمًا من الأردن، حيث عقد اجتماعًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمّان، اليوم الأربعاء، حول الموقف في غزة.

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