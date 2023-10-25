ماكرون يصل مصر للقاء السيسي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر الأربعاء القاهرة للقاء نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، حسب صحفية من وكالة «فرانس برس»، ومن المتوقع أن تركز مباحثات الرئيسين على الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وبعد توقفه الثلاثاء في «إسرائيل» ثم في رام الله، التقى الرئيس الفرنسي صباح الأربعاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان قبل أن يتوجه إلى القاهرة.

العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه ماكرون أن وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى، وأن على العالم أن يتحرك فورًا بهذا الاتجاه.

وحذر الملك عبدالله من استمرار الحرب على قطاع غزة الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأشار البيان إلى أن عبدالله وماكرون بحثا الجهود الممكنة دوليًا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع «الفلسطيني - الإسرائيلي» وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.