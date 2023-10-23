  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات محدودة بغزة لـ«قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».. والقسام: هربوا سيرا على الأقدام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 12:44 مساء
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات محدودة بغزة لـ«قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».. والقسام: هربوا سيرا على الأقدام
آلية وجنود للاحتلال عند أبواب غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة بهدف «قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».

ورفع جيش الاحتلال، في بيان، عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حركات المقاومة في غزة، إلى 222 شخصاً، بزيادة 10 أشخاص عما أعلنه الناطق باسم الجيش، دانيال هاجاري، الأحد.

وقال جيش الاحتلال: «نراقب للتأكد من عدم حصول (حماس) على المساعدات الخاصة بغزة ومستعدين لتصعيد العمليات لمنع ذلك»، متهماً من سماهم «مسلحو غزة» بأنهم يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية، موضحاً أن القوات ترد بقصف نقاط التجمع.

كان الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أعلن أن الجيش هاجم خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 320 هدفاً في أنحاء قطاع غزة، بينها أنفاق تتواجد فيها عناصر تابعة لـ"حماس"، والعشرات من مقار القيادة العملياتية التي اختبأ في بعضها عناصر «حماس» و«الجهاد»، والمجمعات العسكرية التي استخدمتها الحركة ومواقع الاستطلاع، على حد وصفه، إلا أن الواقع يظهر أن هذه الأهداف هي منازل ومنشآت مدنية وضحاياها يكون أغلبهم من الأطفال والنساء.

القسام: جنود الاحتلال يهربون من غزة سيرا على الأقدام
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن أحد جنوده لقي حتفه خلال عملية عسكرية داخل قطاع غزة، بالقرب من الحدود، فيما قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية داخل القطاع.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، إن الجندي لقي حتفه بصاروخ مضاد للدبابات في غزة، وأصيب ثلاثة آخرون، «بينما كان جنود إسرائيليون يعملون داخل القطاع للعثور على جثث، وجمع معلومات عن مفقودين إسرائيليين».

- 60 «شهيدا» خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
- عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة

ن جهتها، قالت «كتائب القسام»، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فيما يبدو أنها إحدى المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأشارت «كتائب القسام» في بيان، إلى أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع من دون مركباتهم.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في كمين خان يونس «خرجوا من آلياتهم، ولاذوا بالفرار شرق السياج سيراً على الأقدام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على ...
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي

مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة
«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة ...
60 «شهيدا» خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
60 «شهيدا» خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب «هدنة إنسانية»
الاتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب «هدنة ...
بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة
بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 5 آلاف «شهيد»
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 5 آلاف «شهيد»...
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات محدودة بغزة لـ«قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».. والقسام: هربوا سيرا على الأقدام
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات محدودة بغزة لـ«قتل مسلحين ......
قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة
قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة...
بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة
بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان ......
الاتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب «هدنة إنسانية»
الاتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب ......
المزيد