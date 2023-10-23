الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مداهمات محدودة بغزة لـ«قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».. والقسام: هربوا سيرا على الأقدام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة بهدف «قتل مسلحين والبحث عن الرهائن».

ورفع جيش الاحتلال، في بيان، عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حركات المقاومة في غزة، إلى 222 شخصاً، بزيادة 10 أشخاص عما أعلنه الناطق باسم الجيش، دانيال هاجاري، الأحد.

وقال جيش الاحتلال: «نراقب للتأكد من عدم حصول (حماس) على المساعدات الخاصة بغزة ومستعدين لتصعيد العمليات لمنع ذلك»، متهماً من سماهم «مسلحو غزة» بأنهم يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية، موضحاً أن القوات ترد بقصف نقاط التجمع.

كان الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أعلن أن الجيش هاجم خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 320 هدفاً في أنحاء قطاع غزة، بينها أنفاق تتواجد فيها عناصر تابعة لـ"حماس"، والعشرات من مقار القيادة العملياتية التي اختبأ في بعضها عناصر «حماس» و«الجهاد»، والمجمعات العسكرية التي استخدمتها الحركة ومواقع الاستطلاع، على حد وصفه، إلا أن الواقع يظهر أن هذه الأهداف هي منازل ومنشآت مدنية وضحاياها يكون أغلبهم من الأطفال والنساء.

القسام: جنود الاحتلال يهربون من غزة سيرا على الأقدام

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن أحد جنوده لقي حتفه خلال عملية عسكرية داخل قطاع غزة، بالقرب من الحدود، فيما قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية داخل القطاع.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، إن الجندي لقي حتفه بصاروخ مضاد للدبابات في غزة، وأصيب ثلاثة آخرون، «بينما كان جنود إسرائيليون يعملون داخل القطاع للعثور على جثث، وجمع معلومات عن مفقودين إسرائيليين».

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ن جهتها، قالت «كتائب القسام»، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فيما يبدو أنها إحدى المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأشارت «كتائب القسام» في بيان، إلى أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع من دون مركباتهم.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في كمين خان يونس «خرجوا من آلياتهم، ولاذوا بالفرار شرق السياج سيراً على الأقدام».