بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، الأحد، تأكيدهم على دعم الاحتلال الإسرائيلي، رغم عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي، فيما دعوها إلى «الالتزام بالقانون الدولي الإنساني»، بما في ذلك حماية المدنيين، وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات على مختلف أنحاء القطاع خصوصاً محيط المستشفيات، ما خلف نحو 4500 «شهيدا» حتى الآن، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وأثره في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، الذي نشره البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أكدوا عقب مشاورات «التزامهم بمواصلة التنسيق مع الشركاء بالمنطقة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة»، بحسب «الشرق».

وأكد البيان الالتزام بـ«مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية»، إضافة إلى مواصلة التنسيق الدبلوماسي، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع توسع نطاق الصراع، والحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.

ورحب البيان بـ«الإفراج عن الرهينتين الأميركيتين»، فيما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، موضحاً أن زعماء تلك الدول «أكدوا التزامهم التنسيق لدعم مواطنيهم في المنطقة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة».

فتح معبر «رفح» بشكل دائم

في السياق، دعت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، الاثنين، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين ممر آمن لإدخال الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الوضع «الكارثي».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان على «فيسبوك»، إن «قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة وقوامها 34 شاحنة حتى الآن أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات اليومية».

وأكد أن الوقود أولوية في غزة، خاصة مع شحه في بعض المناطق، ونفاده في مناطق أخرى.

- 60 «شهيدا» خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة

- عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة

وانضم إلى هذه الدعوة مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي قال عبر حسابه في منصة« X» (تويتر سابقاً)، إن «هناك حاجة إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة»، مضيفا «يجب السماح بإدخال الوقود إلى غزة من أجل المرافق الصحية وشاحنات النقل، هذه القرارات تتوقف عليها أرواح».

«حاجة إلى المزيد والمزيد من المساعدات»

وأعلنت المنظمة، الأحد، وصول المزيد من المساعدات المقدمة منها لقطاع غزة إلى مصر، قائلة إنها «ستتيح إجراء جراحات لحوالي 1300 شخص وتوفير الخدمات الصحية الأساسية لمئة ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر وعلاج 150 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة».

من جانبه، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد، فإنه قال إن «هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من المساعدات».

ووصف غريفيث المساعدات الجديدة المقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة بأنها «بارقة أمل ضئيلة أخرى للملايين الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة الإنسانية».

وتعد هذه الدفعة الثانية التي تدخل من معبر رفح البري من الجانب المصري، وضمت مساعدات إنسانية وطبية، إذ دخلت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة السبت، للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

تحذيرات بقصف مستشفيات غزة

يأتي ذلك في وقت قال التلفزيون الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي «واصل قصفه المكثف على مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك قصف محيط مستشفى القدس (غرب غزة)».

وأضاف التلفزيون أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم وأريحا ومخيم «عقبة جبر» في استمرار للتصعيد بالضفة الغربية، كما اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة، وذكر «تلفزيون الأقصى»، أن إطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها لطولكرم.

بدوره، قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن «جميع مستشفيات غزة تلقت إنذاراً إسرائيلياً يهددها بالقصف»، كما قصف الطيران الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة، الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

ومع دخول الهجوم الإسرائيلي على غزة يومه الـ 17 ذكرت الوكالة أن الطيران والمدفعية الإسرائيليين قصفا عدة مناطق في القطاع، فجر الاثنين، إذ قصف الاحتلال منزلاً في حي القيزان جنوب خان يونس خلف 7 ضحايا.

وأوضحت أن الغارات تركزت على «جباليا وبيت لاهيا (شمالاً)، والمحافظة الوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ (غرباً)، وخان يونس ورفح (جنوباً)».