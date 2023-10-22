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واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 07:09 مساء
واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق
السفارة الأميركية في العراق. (الإنترنت)
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أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان صدر الأحد عن وزارة الخارجية الأميركية، لكنه مؤرخ الجمعة. 

وأفاد البيان أن الأمر «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها». ودعا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق، بحسب «فرانس برس».

وتعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضم قوات أميركية أمس السبت لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري.

تهديد مصالح الولايات المتحدة في العراق
ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة. وتبنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، هجومًا بطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد ظهر السبت.

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ومنذ الأربعاء، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة «المتطرفين» في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمس هجمات. 

هجمات صاروخية وطائرات مسيرة
حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقرارًا نسبيًا. ولم تتبن أي جهة تلك الهجمات حينها، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. 

وأواخر 2021، أعلن العراق أن وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى وأن مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

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