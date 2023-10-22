الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش المصري إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وقال الناطق بحسب البيان «خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارٍ التحقيق فى ملابسات الواقعة».

إطلاق النار من طريق «الخطأ»

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق «الخطأ» على موقع مصري متاخم للحدود.

وقال الجيش في بيان «أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كيرم شالوم». وأشار البيان إلى أن الواقعة «قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها»، بحسب «فرانس برس».