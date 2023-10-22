«القسام» توقع قوة إسرائيلية في كمين شرق خان يونس وتدمر جرافتين ودبابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» اليوم الأحد، تمكُّن عناصرها من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.

وقالت في بيان: إن «مجاهدينا التحموا مع القوة المتسللة، ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام».

ويأتي هذا الكمين، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أنه يكثف هجماته الجوية على قطاع غزة بهدف تقليل التهديدات التي قد تواجه قواته، استعدادًا للمرحلة التالية من الحرب، في إشارة إلى هجوم بري.

الهجوم البري على غزة

وتلّوح إسرائيل منذ أيام بالشروع في عملية برية في غزة بعد استدعاء 360 ألفًا من جنود الاحتياط وحشد مئات الدبابات والآليات العسكرية على حدود القطاع.

قصفت كتائب القسام في وقت سابق الأحد «بيت شيمش» غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية، بعدما قصفت كيبوتس «نيريم» وموقع مارس العسكري بقذائف الهاون على مرحلتين، حسب المركز الفلسطيني للإعلام. كما قصفت كتائب القسام بطاريات المدفعية شرق «رعيم» برشقة صاروخية.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منازل الفلسطينيين، وتسبب في سقوط شهداء ومصابين. وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان لها: «سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل بحي الشيخ رضوان وحي الصبرة بمدينة غزة».