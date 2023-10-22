الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الأحد، إن تل أبيب «تأكدت من احتجاز 212 رهينة» في غزة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

كانت حركة «حماس»، أعلنت السبت، أنها لن تناقش مصير أسرى الاحتلال حتى ينهي عدوانه على قطاع غزة، بحسب «الشرق».

وأعلنت الحركة، في وقت سابق، مصرع عدد من الأسرى في قطاع غزة، في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين

وأبدت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، السبت، استعدادها لإطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين، كانت قد عرضت إطلاق سراحهما «لأسباب إنسانية ودون مقابل»، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين، يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض استلامهما. كما نشرت اسميهما ورقمي بطاقة هويتيهما.

وردت حكومة الاحتلال على عرض «القسام» بالقول على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنها لن تتعامل مع «الدعاية المضللة» لحركة حماس، وستواصل القيام بما هو ضروري لإعادة جميع الأسرى والمفقودين.