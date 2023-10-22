  • Alwasat News
Atwasat

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 12:20 مساء
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها
عناصر من كتائب القسام في أحد الأنفاق تحت الأرض. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، الأحد، إن إسرائيل ستواجه حماس «فوق الأرض وتحتها».

وأضاف كونريكوس، في تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية، ونشرها عبر منصة التواصل «إكس» (تويتر سابقاً): «لقد أعددنا الإجراءات اللازمة للتخلص منها (حماس)»، بحسب وكالة «الشرق».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه سيكثف غاراته وعدوانه على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر 4300 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون شخص من سكان القطاع.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق
هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها
الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة
الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
17 شاحنة مساعدات تعبر من رفح نحو قطاع غزة
17 شاحنة مساعدات تعبر من رفح نحو قطاع غزة...
الصحة الفلسطينية: ارتفع ضحايا العدوان على غزة إلى 4651 شهيدا و14245 مصابا
الصحة الفلسطينية: ارتفع ضحايا العدوان على غزة إلى 4651 شهيدا......
إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية
إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية...
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة...
الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة
الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة...
المزيد