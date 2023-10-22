جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، الأحد، إن إسرائيل ستواجه حماس «فوق الأرض وتحتها».

وأضاف كونريكوس، في تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية، ونشرها عبر منصة التواصل «إكس» (تويتر سابقاً): «لقد أعددنا الإجراءات اللازمة للتخلص منها (حماس)»، بحسب وكالة «الشرق».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه سيكثف غاراته وعدوانه على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر 4300 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون شخص من سكان القطاع.