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«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 09:38 صباحا
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
نقص بمياه الشرب في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أنها نقلت أكثر من 44 ألف قارورة من مياه الشرب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح السبت، لكن هذه الكمية لا تكفي إلا لـ22 ألف شخص ليوم واحد فقط.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» كاثرين راسل، في بيان صحفي نشرته المنظمة أمس السبت: «يوجد مليون طفل في غزة يواجهون الآن أزمة حماية وأزمة إنسانية حرجة، فإن إيصال الماء هو مسألة حياة أو موت، وكل دقيقة مهمة»، مضيفة «هذه الدفعة الأولى المحدودة من المياه ستنقذ الأرواح، لكن الاحتياجات عاجلة وهائلة - ليس فقط للمياه، ولكن للغذاء والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية أيضا. وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية بشكل مستمر فإننا نواجه تهديدا حقيقيا بتفشي الأمراض التي تهدد الحياة»، حسب «روسيا اليوم».

وبعد أن تحولت أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي الحيوية، إلى ركام خلال حوالي أسبوعين من القصف الإسرائيلي، لم تعد تبلغ القدرة على إنتاج المياه إلا 5% من المستويات العادية، ويعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة الآن على أقل من ثلاثة لترات من الماء للشخص الواحد يوميا.

ونزح حوالي مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، ولجأ العديد منهم إلى ملاجئ مكتظة مع إمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة، وهي ظروف تشكل خطورة خاصة على الأطفال الصغار.

تخزين إمدادات طارئة
وقالت «يونيسف» إنها قامت بتخزين إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص عند معبر رفح والتي يمكن إدخالها إلى غزة في غضون ساعات، والمزيد منها في الطريق، مشددة على ضرورة السماح للإمدادات الإنسانية بالوصول بأمان إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أينما كانوا، وفقا لقوانين الحرب.

ودعت «يونيسف» إلى:

- فتح المعابر كافة إلى غزة أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.
- السماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.
- الوصول الآمن والمستدام إلى المياه والغذاء والصحة، والوقود أيضا والذي هو ضروري لتمكين تلك الخدمات الأساسية.
- احترام وحماية البنية التحتية المدنية مثل الملاجئ والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي.
- حماية البعثة الطبية لمنع تفشي الأمراض وتقديم الرعاية للمرضى والجرحى.

-خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»
 

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح البري من مصر إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

يذكر أن إسرائيل وافقت على إدخال دفعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها تمنع وصول الوقود.

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