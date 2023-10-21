استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، مساء السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة التي دخل عدوان الاحتلال عليها أسبوعه الثالث، موقعًا نحو 4500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال قصفت مقهى «ريو» في شارع جلال وسط خان يونس، الذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مفيدًا بوقوع عشرة شهداء وعديد الجرحى، مفيدًا بأن طواقم الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.

«550 مجزرة».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4385 «شهيدا»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته. كما استشهد ثمانية مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم «النصيرات» وسط غزة. في حين أوقع قصفًا إسرائيليًا على منزل بحي بحي «تل السلطان» غرب رفح نحو 11 شهيدًا، وفق «وفا».