  • Alwasat News
Atwasat

استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 11:43 مساء
استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة
جثامين شهداء في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة، أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، مساء السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة التي دخل عدوان الاحتلال عليها أسبوعه الثالث، موقعًا نحو 4500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال قصفت مقهى «ريو» في شارع جلال وسط خان يونس، الذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مفيدًا بوقوع عشرة شهداء وعديد الجرحى، مفيدًا بأن طواقم الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.

«550 مجزرة».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4385 «شهيدا»
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته. كما استشهد ثمانية مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم «النصيرات» وسط غزة. في حين أوقع قصفًا إسرائيليًا على منزل بحي بحي «تل السلطان» غرب رفح نحو 11 شهيدًا، وفق «وفا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس العاروري في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس العاروري في الضفة ...
بلينكن يحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإيصال المساعدات
بلينكن يحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإيصال ...
تونس.. تظاهرة جديدة دعمًا للفلسطينيين أمام السفارة الفرنسية
تونس.. تظاهرة جديدة دعمًا للفلسطينيين أمام السفارة الفرنسية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة
استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة...
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير ......
خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»
خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»...
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة...
المزيد