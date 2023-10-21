بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مصر إلى وضع حد للحرب المستمرة في غزة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، وطالبت بالتمسك بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للأخطار والتهديدات، مشددة على ضرورة وضع أولوية خاصة لتوفير الوصول وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغوثية وإيصالها للمستفيدين المناسبين من أبناء قطاع غزة. وحذر بيان مصر حول قمة القاهرة للسلام من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة المصرية إنه «بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 للتشاور واستكشاف سبل دفع الجهود نحو احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة واتجاه وقف التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والذي أودى التصعيد بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر».

إجماع دولي يتجاوز الثقافات والأعراق والأديان

وأضاف البيان أن مصر «سعت بدعوتها لهذه القمة إلى بناء إجماع دولي يتجاوز الثقافات والأعراق والأديان والمواقف السياسية، نواة قيم الإنسانية وضميرها الجماعي الرافض للعنف والإرهاب وقتل الأرواح غير المشروع».

وتابع البيان أن «مصر تتطلع مع المشاركين لإطلاق دعوة عالمية للسلام يتفقون فيها على أهمية إعادة تقييم الاستراتيجية الدولية لمعالجة القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية للخروج من الأزمة الحالية بروح سياسية جديدة وإرادة تمهيد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة. وسيؤدي ذلك في فترة قصيرة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

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وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة المصرية أن «المشهد الدولي كشف خلال العقود الماضية عن قصور خطير في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لأنها سعت إلى إدارة الصراع، وليس إنهائه نهائيًا. واقتصر الأمر على تقديم حلول موقتة ومسكنات لا ترقى إلى الحد الأدنى من تطلعات شعب عانى لأكثر من 80 عامًا من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل». كما «كشفت الحرب الجارية عن قصور في قيم المجتمع الدولي في معالجة الأزمات. بينما نرى مكانًا يندفع ويتنافس لإدانة قتل الأبرياء بسرعة، نجد ترددًا غير مفهوم في التنديد بنفس الفعل في مكان آخر. حتى إننا نرى محاولات لتبرير هذا القتل، وكأن حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة الآخرين».

تمتع الفلسطينيين بكل الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى

وأشار البيان إلى «أن الأرواح المفقودة كل يوم خلال الأزمة الحالية والنساء والأطفال الذين يرتعدون رعبًا تحت الغارات الجوية على مدار الساعة يجبرون استجابة المجتمع الدولي بما يتناسب مع خطورة الحدث. وحق الشخص الفلسطيني لا يستثنى من غيره من الذين تضمنتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو من الاتفاقيات الدولية التي تعالج حقوق الإنسان». مطالبين بضرورة تمتع «الشعب الفلسطيني بكل الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى بدءًا بأقصى الحقوق وهو الحق في الحياة وحقه في إيجاد سكن آمن ورعاية صحية لائقة وتعليم لأبنائه وقبل كل شيء يجب أن يكون له دولة تجسد هويته والذي يفتخرون بالانتماء إليه».

وأعربت مصر التي بادرت للدعوة إلى قمة السلام عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت للدعوة رغم ضيق الوقت، مشددة على أنها «ستظل دائمًا تحتفظ بموقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، مؤمنة بالسلام كخيار استراتيجي لا رجعة فيه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين، الفلسطيني والإسرائيلي، تعيشان جنبًا إلى جنب».

واختتمت مصر بيانها أنه «في إطار جهودها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، لن تقبل أبدًا دعوات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة في المنطقة»، كما أنها «لن تتهاون لحظة واحدة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة الخطورة والتهديد، متوكلة على عون الله تعالى وإرادة شعبها».