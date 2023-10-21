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«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 08:35 مساء
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
مقاتل تابع لسرايا القدس. (الإنترنت)
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نشرت «سـرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مقطع فيديو حول تحضيرات واستعدادات مقاتليها لاجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي البري لغزة، معلقة «الجحيم بانتظاركم».

ويظهر المقطع تمركز مقاتلي «سرايا القدس» في الأنفاق، بالإضافة إلى الأسلحة ومتفجرات وتجهيزات الاتصالات بين المقاتلين. وأفادت، في وقت سابق السبت، هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

 إطلاق حركة «حماس» وفصائل فلسطينية
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار مطبق.

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وأعلنت «سرايا القدس»، أمس الجمعة قصفها لكل من أسدود وعسقلان والمنطقة الصناعية جنوب عسقلان وغان يفنا وكريات ملاخي وسديروت زيكيم الإسرائيلية، برشقات صاروخية. وذكرت «سرايا القدس»، في بيان لها، أن ذلك جاء ردًا على مجازر الاحتلال.

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