جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن «تكثيف» ضرباته على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم «تكثيف» ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من قبل الاحتلال.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري «علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر»، وفق «فرانس برس».

واستشهد 4385 شخصًا في قطاع غزة منهم 1756 طفلًا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحًا، ومن بين القتلى 51 كادرًا صحيًا إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية صدرت السبت. وقالت الوزارة «إن سبعة مستشفيات و25 مركزًا صحيًا خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود».

- مطالبات بـ«وقف فوري» للعدوان على غزة خلال قمة القاهرة للسلام

- بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

ودخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، ورأى مراسلون 20 شاحنة تحمل شعار الهلال الأحمر المصري تعبر معبر رفح قبل أن تدخل غزة حاملة أطنانًا من المساعدات، وفق «فرانس برس».

وبعد 15 يومًا من الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لا يزال السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة محرومين من الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن قافلة المساعدات الأولى تتضمن ثلاث شاحنات تحمل 60 طنًا مكعبًا من المواد الغذائية الطارئة تشمل معلبات التونا والمعكرونة، إضافة الى دقيق القمح.

مئات الشاحنات تنتظر عند الجانب المصري

كذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت معونات تشمل أدوية معالجة الصدمات وأخرى للأمراض المزمنة. ولا تزال مئات الشاحنات تنتظر عند الجانب المصري من المعبر أو في مدينة العريش حيث خصصت القاهرة مطارها لاستقبال شحنات الإغاثة الدولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تفقد العمليات عند المعبر الجمعة، قال إن قوافل المساعدات «ليست مجرد شاحنات بل هي طوق نجاة وتمثل الفرق بين الحياة والموت لكثير من الأشخاص في غزة».