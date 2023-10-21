مقتل جندي «إسرائيلي» على الحدود اللبنانية و«القسام» تعلن قصف «أسدود»

القاهرة - بوابة الوسط

أودى هجوم بصواريخ مضادة للدروع بحياة جندي «إسرائيلي» على الحدود مع لبنان، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن الجندي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، وفق «الشرق».

من جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، قصف مدينة أسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية، صباح السبت، مضيفة أن القصف جاء «رداً على استهداف المدنيين».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.