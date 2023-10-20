«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة «العفو الدولية» اليوم الجمعة، أنها وثقت بالأدلة ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات «غير قانونية»، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، مشددة على ضرورة التحقيق في تلك الوقائع على أنها «جرائم حرب».

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر والتي أدّت إلى دمار مروّع، وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.

تحليل لـ 5 هجمات: استهداف مباشر للمدنيين

وقدمت «العفو الدولية» تحليلًا مستفيضًا للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية. وفي كل من هذه الحالات، انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: «لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة».

وأكدت شهادات شهود العيان والناجين، مرارًا وتكرارًا، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم”.

وأضافت كالامار: «لا تمثل الحالات الخمس الواردة إلا غيضًا من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة»

ودعت المنظمة حركة حماس، «وغيرها من الجماعات المسلحة، بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين بشكل عاجل، والتوقف فورًا عن إطلاق الصواريخ العشوائية إذ لا يُعقل أن يكون هناك أي مبرر للقتل المتعمد للمدنيين تحت أي ظرف من الظروف».

وأشارت كالامار إلى أنها وجدت أن «الجيش الإسرائيلي تقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل الهجمات، بما في ذلك عدم إعطاء المدنيين الفلسطينيين تحذيرات مسبقة فعالة – ففي بعض الحالات لم يحذروا المدنيين على الإطلاق، وفي حالات أخرى أصدروا تحذيرات غير كافية».

جمع أدلة وشهادات ميدانية تؤكد جرائم الاحتلال

وحققت منظمة العفو الدولية في خمس هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وقعت في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر.

وقالت: «ونظرًا لأن السلطات الإسرائيلية رفضت أو توانت عن الرد على طلباتنا ولية لدخول غزة ما بين عامي 2012 و2022، فقد تعاقدت لمنظمة مع باحث ميداني من غزة زار مواقع الهجمات وجمع الشهادات والأدلة الأخرى».

وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عبر الهاتف مع 17 ناجيًا وشهود عيان آخرين، فضلًا عن ستة من أقارب الضحايا، بشأن الحالات الخمس الواردة في هذا التقرير. وحلّل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صور الأقمار الصناعية، وتحقّق من الصور ومقاطع الفيديو لمواقع الهجمات.

وفي الحالات الخمس، وجدت المنظمة أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق التقاعس عن توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو عن طريق شن هجمات عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو القيام بهجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد أعيان مدنية.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب.

كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية – تلك التي لا يمكن أن تميّز بين ما هو مدني وما هو عسكري على النحو المطلوب. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب – وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا “في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة. إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.

محو عائلات بأكملها في قطاع غزة.. الحالة الأولى

وفي حوالي الساعة 8:20 مساءً، من يوم 7 أكتوبر، شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية على مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث كانت تقيم ثلاثة أجيال من عائلة الدوس.

قُتل في الهجوم 15 من أفراد الأسرة، منهم سبعة أطفال؛ ومن بين الضحايا عوني وابتسام الدوس، وأحفادهما عوني (12 عامًا)، وابتسام (17 عامًا)؛ وعادل وإلهام الدوس وأبناؤهما الخمسة. وكان الطفل آدم، الذي لم يتجاوز عمره 18 شهرًا، أصغر الضحايا.

وأخبر محمد الدوس، الذي قُتل ابنه راكان البالغ من العمر خمس سنوات في الهجوم، منظمة العفو الدولية، قائلا: «نزلوا قنبلتين فجأة على سطح المبنى ودمروه دمار شامل. كنت أنا وزوجتي محظوظين وظلينا عايشين لأنا كنا في الطابق الأخير. وكانت زوجتي حامل في الشهر التاسع، وولدت بمستشفى الشفاء بعد يوم من الهجوم. تدمرت عيلتنا كلها».

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع أحد جيرانه الذي تضرر منزله في الهجوم. ومثل محمد الدوس، قال إنه وعائلته لم يتلقوا تحذيرًا من القوات الإسرائيلية. وأضاف قائلًا: «صار الإشي فجأة ومحدّش حكالنا إشي».

يدعم امتلاء المبنى بالمدنيين وقت الغارة الجوية شهادة الناجين الذين قالوا إن القوات الإسرائيلية لم تصدر أي تحذيرات. وقد استغرق انتشال الجثث من تحت الأنقاض أكثر من ست ساعات من الأقارب والجيران، وفرق الإنقاذ.

ولم يعثر بحث منظمة العفو الدولية على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجوم.

وإذا هاجمت القوات الإسرائيلية هذا المبنى السكني، علمًا منها بوجود مدنيين فقط وقت الهجوم، فيكون ذلك هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية أو على مدنيين، وهو أمر محظور، ويشكل جريمة حرب.

وقالت المنظمة: «لم تقدم إسرائيل أي تفسير بشأن الحادث، مع أنّه يتعيّن على المعتدي إثبات شرعية سلوكه العسكري. ويُعتبر الهجوم عشوائيًا أيضًا، حتى لو استهدفت القوات الإسرائيلية ما اعتبرته هدفًا عسكريًا مشروعًا، بمهاجمة مبنى سكني، في وقت كان مليئًا بالمدنيين، في قلب حي مدني مكتظ بالسكان، بطريقة تسببت في سقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين وهذا الدمار الهائل. تُعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب».

الحالة الثانية

في 10 أكتوبر، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على منزل إحدى العائلات عن مقتل 12 فردًا من عائلة حجازي وأربعة من جيرانهم، في شارع الصحابة بمدينة غزة. وكان من بين القتلى ثلاثة أطفال. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافًا لحماس في المنطقة، لكنه لم يقدم معلومات إضافية، ولم يقدم أي دليل على وجود أهداف عسكرية مشروعة. ولم يجد بحث منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود أهداف عسكرية مشروعة في المنطقة وقت الهجوم.

ووفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، لم تكُن هناك أهداف عسكرية في المنزل أو في المنطقة المجاورة له مباشرة، مما يشير إلى أن هذا قد يكون هجومًا مباشرًا على المدنيين أو على أعيان مدنية، وهو أمر محظور ويُعد جريمة حرب.

تحذيرات غير كافية

وفي الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وجدت مرارًا وتكرارًا أنّ الجيش الإسرائيلي إما لم يحذّر المدنيين على الإطلاق، أو أصدر تحذيرات غير كافية. وفي بعض الحالات، أبلغ شخصًا واحدًا عن هجوم انتهى بتدمير مبانٍ بأكملها أو شوارع مكتظة بالناس، أو أصدر أوامر إخلاء غير واضحة، مما ترك السكان في حيرة من أمرهم بشأن الإطار الزمني. ولم تضمن القوات الإسرائيلية بأي حال من الأحوال توفير مكان آمن للمدنيين للجوء إليه. وفي إحدى الهجمات على سوق جباليا، غادر الناس منازلهم استجابة لأمر الإخلاء، ليُلاقوا حتفهم في المكان الذي فروا إليه.

الحالة الثالثة

في 8 أكتوبر، شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل محمد وشروق النقلة واثنين من أطفالهما، عمر، ثلاثة أعوام، ويوسف، خمسة أعوام، وإصابة ابنتهما مريم، البالغة من العمر عامَيْن، وابن أخيهما عبد الكريم، البالغ من العمر ثلاث سنوات. كما أصيب في الهجوم نحو 20 شخصًا آخرين.

وقال إسماعيل النقلة، شقيق محمد ووالد عبد الكريم، لمنظمة العفو الدولية إن جارهم تلقى مكالمة هاتفية من الجيش الإسرائيلي في حوالي الساعة 10:30 صباحًا، يحذر فيها من أن المبنى الذي يسكنه على وشك التعرّض للقصف. فغادر إسماعيل ومحمد وعائلتاهما المبنى على الفور، كما فعل جيرانهما. وبحلول الساعة 3:30 مساءً، لم يحدث أي هجوم، لذا عادت عائلة النقلة، وآخرون إلى منازلهم لجمع الضروريات. وأوضح إسماعيل أنهم اعتقدوا أن ذلك آمن بعد مرور خمس ساعات على التحذير، لكنهم كانوا ينوون المغادرة بسرعة فور جمع أغراضهم.

أثناء عودتهم إلى شققهم، استهدفت غارة المبنى المجاور، فدمرت منزل عائلة النقلة وألحقت أضرارًا، بمنازل أخرى قريبة. وكان محمد وعائلته لا يزالون في باحة المبنى الذي يسكنون فيه عندما قُتلوا.

وحسب منظمة العفو، لا يعفي توجيه إنذار القوات المسلحة من التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي الإنساني. وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ صدور الإنذار، كان ينبغي على منفذي الهجوم التأكد من وجود مدنيين قبل الشروع في الهجوم. علاوة على ذلك، إذا كان هذا، كما يبدو، هجومًا مباشرًا على هدف مدني، فهو جريمة حرب.

الحالة الرابعة

في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية سوقًا في مخيم جباليا للاجئين، الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا. ومن المعروف أن شارع السوق هو من أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في شمال غزة. في ذلك اليوم كان المكان أشد ازدحامًا من المعتاد، حيث كان مليئًا بآلاف الأشخاص من المناطق المجاورة الذين فروا من منازلهم خاليي الوفاض في وقت سابق من ذلك الصباح بعد تلقي رسائل نصية من الجيش الإسرائيلي.

وراجع مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية ستة مقاطع فيديو تظهر آثار الغارة الجوية على سوق مخيم جباليا. وتظهر الصور منطقة مكتظة بالسكان وبها مبانٍ متعددة الطوابق. وتُظهر مقاطع الفيديو، وصور الأقمار الصناعية، ما بعد الحادث، ما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ متعددة الطوابق مدمرة بالكامل، كما لحقت أضرار جسيمة بالعديد من المباني في المناطق المحيطة، وشوهدت العديد من الجثث تحت الأنقاض في اللقطات المصورة.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد كان يستهدف« مسجدًا كان فيه أعضاء من حماس» عندما ضربت سوق جباليا، لكنه لم يقدم أي دليل لإثبات ادعائه.

وتقول «العفو الدولية» إنه: بغض النظر عن ذلك، فإن انتماء شخص إلى حركة سياسية لا يبرّر استهدافه. ولم تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها منظمة العفو الدولية أي مسجد في المنطقة المجاورة مباشرةً لشارع السوق.

بناءً على شهادات الشهود وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو الموثقة فإن الهجوم الذي أسفر عن خسائر كبيرة في أرواح المدنيين كان عشوائيًا، ويجب التحقيق فيه على أنه جريمة حرب محتملة.

الحالة الخامسة

في 10 أكتوبر، ضربت غارة جوية إسرائيلية مبنىً من ستة طوابق في الشيخ رضوان، منطقة في مدينة غزة في الساعة 4:30 مساءً. ودمرت الضربة المبنى بالكامل، وقتلت 40 مدنيًا على الأقل.

تشير صور الأقمار الصناعية إلى أضرار لحقت بالمباني في هذا الشارع بين 12:11 من 10 أكتوبر و 7:30 من 11 أكتوبر بالتوقيت العالمي.

وحدد مختبر أدلة الأزمات موقع الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤكد تدمير المنازل في الشيخ رضوان. ويظهر أحد مقاطع الفيديو المنشور على الإنترنت في 10 أكتوبر مدنيين يسحبون جثة طفل ميت من تحت الأنقاض.

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى محمود عاشور الذي قُتلت ابنته إيمان وأبناؤها الأربعة، حمزة، ستة أشهر، وأحمد، عامان، وعبد الحميد، ستة أعوام، ورحاب، ثمانية أعوام، في الهجوم.

وبقول عاشور: «أجت بنتي وولادها عندي عشان الأمان لإنه هاي المنطقة كانت آمنة نسبيًا في الهجمات السابقة. بس ما قدرت أحميهم. ما بقيلي أي أثر من ابنتي». وأضاف: «أنا بحكي معك وأنا بحاول أشيل الركام بإيدي. إحنا مش قادرين حتى نعد الموتى».

وقال فوزي نفار (61 عامًا) إن 19 من أفراد أسرته، بما في ذلك زوجته وأبناؤه وأحفاده، قُتلوا جميعًا في الغارة الجوية. عندما تحدثت منظمة العفو الدولية مع فوزي بعد خمسة أيام من الغارة الجوية، لم يكُن قد تمكن من استعادة سوى رفات ابنته وكتف ابنه.

وجد بحث منظمة العفو الدولية أن أحد أفراد حماس كان يقيم في أحد طوابق المبنى، لكنه لم يكن هناك في وقت الضربة الجوية. كما أنّ وجود مقاتل في مبنى مدني لا يحوّل هذا المبنى أو أي من المدنيين فيه إلى هدف عسكري.

هجوم في حي الشيح رضوان استهدف الأطفال

ويستوجب القانون الدولي الإنساني من القوات الإسرائيلية اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك إلغاء الهجوم أو تأجيله إذا اتضح أنه سيكون عشوائيًا أو غير قانوني.

لكن، لم تُتّخذ هذه الاحتياطات قبل الغارة الجوية على الشيخ رضوان. وكان معلومًا أنّ المبنى مأهول بالمدنيين، بمَن فيهم أطفال، وكان يمكن درء الخطر عليهم. هذا هجوم عشوائي قتل مدنيين وأصاب آخرين بجروح، ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب.

دعوات إلى المجتمع الدولي: «أوقفوا الأسلحة عن إسرائيل وحماس»

وأخيرًا، دعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى: «الوقف فوري للهجمات غير القانونية في غزة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ بما في ذلك من خلال ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية إلى أدنى حد ممكن، والامتناع عن الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية وغير المتناسبة».

كما طالبت بالسماح بوصول غير مُعرقل للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، والرفع الفوري لحصارها غير القانوني على غزة، والذي يصل إلى حد العقاب الجماعي ويشكّل جريمة حرب، في مواجهة الدمار الحالي والضرورات الإنسانية.

ودعت إلى التراجع عن أمر الإخلاء المروّع الذي أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص، والسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالوصول الفوري إلى غزة لإجراء التحقيقات، بما في ذلك جمع الأدلة والشهادات الحساسة.



كذلك، دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى: اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية.

ونادت المنظمة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدول، داعية الدول تزود الجماعات المسلحة الفلسطينية بالأسلحة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، إلى الامتناع عن القيام بذلك.