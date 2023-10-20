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«حماس»: نعمل مع وسطاء للإفراج عن الرهائن المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 10:16 مساء
«حماس»: نعمل مع وسطاء للإفراج عن الرهائن المدنيين
أسير إسرائيلي في يد فلسطينيين مع انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، 7 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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أكدت حركة حماس اليوم الجمعة أنها تتعمل مع وسطاء للإفراج عن الرهائن المدنيين الذي تحتجزهم منذ هجوم المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة في بيان نشر في أعقاب الإفراج عن رهينتين أميركيتين: «نعمل مع جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف (الأسرى) المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أوضحت الحركة أنها «أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية». وأكدت أن هذه الخطوة جاءت استجابة لجهود قطرية، «ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وصباح اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «غالبية الرهائن» الذين أسرتهم حركات المقاومة  «على قيد الحياة».

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