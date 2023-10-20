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وزيرة خارجية كندا: موت وتهجير الفلسطينيين «مأساة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 09:41 مساء
وزيرة خارجية كندا: موت وتهجير الفلسطينيين «مأساة»
صورة مركبة: من اليمين اجتماع وزيرة خارجية كندا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للجامعة العربية، ومن اليسار صورة الوزيرة ميلاني جولي نفسها. (الإنترنت)
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علقت وزيرة الخارجية كندا ميلاني جولي على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة بقولها: «إن موت وتهجير المدنيين الفلسطينيين مأساة».

ودعت ميلوني عبر تغريدة بمنصة «إكس»، مساء الجمعة، إلى ضرورة احترام القانون الدولي، مشيرة إلى التزام كندا بتقديم المساعدة الإنسانية في غزة.

وأوضحت وزيرة الخارجية أنها التقت رؤساء بعثات الجامعة العربية لمناقشة «الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل»، وذلك في وقت تدخل فيه حرب الاحتلال على غزة يومها الرابع عشر.

أكثر من 4 آلاف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر
ونهار الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الرابع عشر إلى «4 آلاف و137 شهيدًا أغلبهم نساء وأطفال».

وقالت الوزارة في بيان إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4 آلاف و137 مواطنًا وإصابة 13 ألفًا و162 آخرين بجروح مختلفة.

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