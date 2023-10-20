ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 «شهيدا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4137 «شهيدا» أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فيما أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية «37 مجزرة» ضد عائلات قطاع غزة، راح ضحيتها 352 «شهيدا» و669 إصابة بجراح مختلفة.