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مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 10:50 صباحا
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم
فتية فلسطينيون ينظرون أثناء انتشال ناجين وجثث ضحايا تحت ركام مبنى طاله قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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ينتظر سكان قطاع غزة، أن تبدأ اليوم الجمعة، المساعدات الإنسانية المتوقفة في الجانب المصري من معبر رفح، بالوصول إلى القطاع المحاصر، في اليوم الرابع عشر من العدوان الإسرائيلي عل أهله، فيما واصل جيش الاحتلال الخميس، قصف القطاع بشكل كثيف.

فيما ردت المقاومة وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بإطلاق دفعات صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة من «إسرائيل» الخميس أيضا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصل عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن على القطاع إلى 3785 «شهيدا» على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فيما فرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم الى مناطق أخرى، لا سيّما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

ومساء الخميس، أفادت وزارة الداخلية في غزة أنّ عددا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قُتلوا وجرح عدد آخر منهم في غارة إسرائيلية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة عن «وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى» في حرم كنيسة الروم الارثوذكس في مدينة غزة.

«أطنان من المساعدات»
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية شبه الرسمية في مصر، أنّه سيجرى الجمعة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، وهو المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا من القاهرة إلى وصول مساعدات إنسانية «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة وإلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري».

- بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، «نحن بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام».

وشدّد على أنّ «المطلوب ليس عملية صغيرة وإنّما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكّن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل».

وفي جنيف، طلبت منظمة الصحة العالمية الخميس، السماح بوصول المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين الأميركي والمصري بهذا الشأن.

وقال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، أنّ لدى البرنامج 951 طنّاً مترياً من الأغذية إما على الحدود المصرية (رفح)، أو في الطريق إليها، ما يكفي لإطعام 488 ألف شخص لمدة أسبوع واحد.

وحذّر الناطق من أنّ مخزون برنامج الأغذية العالمي من الغذاء داخل غزة سينفد قريباً، ما يترك أسراً بدون أي وسيلة لإعالة نفسها، مضيفا «يجب تجديد مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل».

وحذّر الرئيس الأميركي الأربعاء خلال زيارته إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي من أنّه إذا «استولت (حركة حماس) عليها (المساعدات) أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر».

«كأنه يوم القيامة»
وفي جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه مئات ألوف الفلسطينيين خلال الأخيرة، نصبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدداً من الخيم غرب مدينة خانيونس، لتأوي نازحين من شمال القطاع.

وقالت فدوى النجار (38 عاما) في إحدى الخيم لوكالة فرانس برس إنها قطعت مسافة 30 كيلومتراً مشياً على القدمين من شمال القطاع بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة، وتحت القصف، مع عائلتها في رحلة استغرقت عشر ساعات.

وأضافت «كان القصف كثيفاً، فبدأنا بالركض. كأنه يوم القيامة، لا يمكننا أن ننسى هذه التجربة».

وقالت ابنتها ملك «كان القصف فوق رؤوسنا طيلة الطريق. ليتنا لم نأت وبقينا في منازلنا ومتنا هناك».

وقتل 16 صحفيا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فيما «أصيب العشرات».

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