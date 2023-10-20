بايدن: سأطلب من «كونغرس» تمويلا عاجلا لـ«إسرائيل» وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيطلب من الكونغرس اليوم الجمعة تمويلا عاجلا لمساعدة «إسرائيل» وأوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه متلفز أمس الخميس إنّ دعم هذين البلدين هو «استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة، وسيساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى، وبناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن يحذر من الانقسامات الحزبية «التافهة»

ووصف بايدن بلاده بأنها «كانت ومازالت منارة العالم»، مناشدا «كونغرس» التعالي على الانقسامات الحزبية «التافهة» لكي تؤدّي أميركا دورها في العالم «كحامٍ للحرية».

- الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

- بايدن يجدد التزامه يإقامة دولة فلسطينية: «الأزمة الحالية تعزز الحاجة إلى حل الدولتين»

وقال في خطابه إنّ أميركا «إذا ابتعدت عن أوكرانيا، وأدارت ظهرها لإسرائيل»، فإنّ هذا الأمر ينطوي على «مخاطرة» كبيرة بالنسبة للولايات المتّحدة، مشدّدا على أنّ «أميركا منارة للعالم، وهي لا تزال كذلك».

ثم هاجم الرئيس الأميركي حركة حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نعته بـ«الطاغية» قائلا إن بلاده «لا يمكنها السماح لهم بالانتصار».