بداخلها نازحون.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهدت طفلة وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما جرى تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل

وأدى القصف إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن «مكان آمن»، مشيرةً إلى أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.

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وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي «المعمداني»، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

ثالث أقدم كنيسة في العالم

وتعتبر كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856.

ولم تسلم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة من عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، علما أنها تعتبر «أماكن محمية» بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافها يشكّل «جريمة حرب» مكتملة الأركان.

ويقطن في القطاع المحاصر والمنكوب، نحو 1000 مواطن مسيحي، يتبع غالبيتهم للكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، بالإضافة إلى وجود الكنيسة المعمدانية.

ونزح عدد من المواطنين المسيحيين، إلى الكنائس والمباني التابعة لها، بعد أن دُمرت منازل عدد منهم جراء القصف، وبحثا عن ملجأ أكثر أمنًا.

إسعاف مصابين جراء قصف إسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، الخميس 19 أكتوبر 2023 (الإنترنت)