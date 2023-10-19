تظاهرات حاشدة في الجزائر تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن جزائرية بينها العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وانطلقت تظاهرة العاصمة نحو ساحة الشهداء على مسافة نحو خمسة كيلومترات، وهتف المتظاهرون «فلسطين الشهداء»، و«شعب الجزائر معك يا فلسطين».

كما رفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية كُتب عليها «لا لقتل الأطفال والنساء والمدنيين. أين حقوق الإنسان؟»، كما حملوا أعلامًا فلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية.

ودعت أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية ونقابة اتحاد العمال الجزائريين إلى تظاهرات الخميس «من أجل نصرة فلسطين»، ونقلتها قنوات التلفزيون الرسمي الجزائري مباشرة.

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تضامن جزائري واسع مع الفلسطينيين

وعُلّقت أعلام فلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية في كل أنحاء العاصمة وعلى شرفات العمارات المطلة على مسار التظاهرة. وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن وهران وقسنطينة وورقلة وتندوف وباتنة وغيرها.

وطلبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من جميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات بذكرى أول نوفمبر المجيدة، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، تضامنًا مع فلسطين.

كما جرى إلغاء المنافسات والبطولات الرياضية، لا سيما بطولة كرة القدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بحسب ما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

جانب من تظاهرة في الجزائر تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، الخميس 19 أكتوبر 2023 (فيسبوك)

جانب من تظاهرة في الجزائر تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، الخميس 19 أكتوبر 2023 (فيسبوك)

جانب من تظاهرة في الجزائر تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، الخميس 19 أكتوبر 2023 (فيسبوك)