استشهاد 16 صحفيًا فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، استشهاد 16 صحفيًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت النقابة، ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة في بيان بـ«استشهاد 16 من الصحفيين الفلسطينيين... فيما أصيب العشرات» بجروح، وفقدان أثر صحفيين اثنين.

ولفتت النقابة إلى أنه بسبب تكثيف التصعيد والصعوبة الشديدة في الاتصالات أصبحت عمليات التوثيق تأخذ منحى معقدًا؛ مما يعني أنا ما جرى توثيقه لا يشمل جميع الجرائم.

وأشارت النقابة إلى تدمير نحو 50 مقرًا ومركزًا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف، بالإضافة إلى أكثر من 50 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل وحالات الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتحطيم معدات للصحفيين.