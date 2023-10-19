منظمة الصحة: من غير المؤكد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الخميس، أنّه من غير المؤكد قدرة المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة الجمعة، وذلك قبل دقائق قليلة من إعلان وسيلة إعلام مصرية فتح معبر رفح الحدودي الجمعة. وفق «فرانس برس».

وقال غيبرييسوس الخميس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «نحثّ أولئك الذين يستطيعون القيام بذلك السماح بمرور المساعدات الإنسانية على جعل ذلك يحدث، من فضلكم، لتجنّب المأساة التي تنتظرنا».

وتقف شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، تنتظر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، والمصري عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن.