قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محيط مستشفى القدس، ومقر جمعية الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ أكثر من نصف ساعة حتى الآن محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الاحتلال استهدف عدة مبانٍ سكنية وشوارع رئيسية في محيط المكان، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم على 8000 شخص، بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية.