  • Alwasat News
Atwasat

قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 11:05 مساء
قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة
آثار القصف الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (منصة إكس)
alwasat radio

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محيط مستشفى القدس، ومقر جمعية الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ أكثر من نصف ساعة حتى الآن محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الاحتلال استهدف عدة مبانٍ سكنية وشوارع رئيسية في محيط المكان، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم على 8000 شخص، بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي

الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي

«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول مساعدات إلى غزة عبر معبر «رفح» في مصر
الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول مساعدات إلى غزة عبر معبر «رفح» في ...
السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فورا» على وقع التوتر في الجنوب
السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فورا» على وقع التوتر في ...
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة
«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي...
بايدن يعلن الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى غزة
بايدن يعلن الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري في القنيطرة
غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري في القنيطرة...
الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام
الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات إلى......
قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة
قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة...
بايدن يعلن الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى غزة
بايدن يعلن الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة مساعدات ......
«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة
«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال ......
المزيد