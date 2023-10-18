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«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 09:27 مساء
«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة
اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص الوضع في غزة. (الإنترنت)
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نددت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بالدول الداعمة الاحتلال الإسرائيلي التي منحته «حصانة وإفلاتاً من العقاب» في حربه بغزة، بينما أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة تضامنية لتل أبيب.

وقالت المنظمة، التي تضم 57 بلدا ذات غالبية مسلمة، في بيان بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بها، إنها «تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب، مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الهجوم الصاروخي على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، الذي تسبب في استشهاد 471 شخصا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما ألقت الدول العربية اللوم بشكل فردي على إسرائيل في الحادث الذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة على غزة 
لكن بايدن تبنى، الأربعاء، الرواية الإسرائيلية القائلة إن صاروخا أطلقته حركة الجهاد الإسلامي حاد عن مساره، وتسبب في المذبحة الدامية في المستشفى، مستشهدا بـ«البيانات التي عرضتها عليه وزارة الدفاع».

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وبعد الانفجار الهائل في المستشفى، تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة على غزة، ردا على الهجوم الدموي الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر. وتسبب القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين في استشهاد 3478 شخصا، بينهم مئات الأطفال في غزة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها مدينة جدة الساحلية السعودية، المجتمع الدولي إلى «محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني»، مطالبة بـ«التدخل الفوري، لإيقاف هذه المذبحة». كما دعت إلى «فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري، لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة».

الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بـ«دعم كامل من الولايات المتحدة»
كما دان البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفشله في وقف العنف. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته أمام الاجتماع: «لقد تواطأ مع هذه الجريمة كل من أعطى إسرائيل تفويضا مطلقا لشن هذه الحرب القاتلة، وزودها بالسلاح، بل أرسل تعزيزات عسكرية، لدعمها في ارتكاب هذه الجريمة النكراء». 

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بـ«دعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية». واتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المضطهد».

وأفاد الصحفيون في جدة بأن الدول الإسلامية التي لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تطرد سفراء الدولة العبرية، و«توقف تصدير النفط إلى هذا النظام». إلا أن بيان منظمة التعاون الإسلامي لم يذكر مثل هذه الخطوة.

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