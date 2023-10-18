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فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 07:59 مساء
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
جلسة سابقة في مجلس الأمن. (الإنترنت)
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استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومن بين الدول الـ15 الأعضاء، صوتت 12 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت اثنتان عن التصويت، إحداهما روسيا. لكن الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوتت ضده، وهو ما يكفي لإسقاطه، بحسب وكالة «فرانس برس».

 تأجيل التصويت مرتين 
وجرى تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على القرار الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط بشأن إدخال المساعدات إلى غزة. ودعت روسيا إلى تعديلات في مشروع القرار البرازيلي. في حين اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدول الغربية التي رفضت تعديلات بلاده بأنهم «ضد وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط».

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وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: «للأسف، المجلس لم يتمكن من تبنى قرار بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».

وقد جرى تخصيص جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار برازيلي حول التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. غير أن الولايات المتحدة صوّتت بـ«الفيتو» ضد المشروع البرازيلي.

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