الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول مساعدات إلى غزة عبر معبر «رفح» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال مكتب بنيامين نتانياهو «عطفًا على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر»، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير «الغذاء والماء والدواء» للسكان المدنيين فقط. وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى «حماس» التي يخوض معها الاحتلال حربًا منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق «فرانس برس».

واكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة، وقال بايدن الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة «وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة» مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل «تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن.

مطار العريش يتلقى المساعدات الإقليمية والدولية

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر والذي تقطع عنه الإمدادات والخدمات الأساسية ويقطنه 2.4 مليون شخص، وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي» تسببا بذلك.

ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي، ولا تزال مئات الشاحنات التي تحمل الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة تنتظر أمام المعبر الحدودي من الجانب المصري في انتظار السماح لها بدخول القطاع.

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وكانت مصر خصصت مطار العريش في شمال سيناء لتلقي المساعدات الإقليمية والدولية الموجهة للقطاع. وفي هذا الصدد قال المستشار الألماني إن زيارته إلى مصر أتت للبحث عن طرق «للقيام بشيء ما حيال المعاناة الإنسانية». وأضاف «نحن نعمل معًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن»، مشيرًا إلى أن «الناس تحتاج هناك إلى الماء والغذاء والدواء».

تحذير من تصفية فكرة الدولة الفلسطينية

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة «فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن». وأضاف أنه تصبح «بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ».

وأوضح السيسي أن «نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني نقل فكرة المقاومة والقطاع من غزة إلى سيناء»، مشيرًا إلى أن شبه الجزيرة المصرية «ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات ضد إسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها». وتابع «ويتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية».