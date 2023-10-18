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وزير الخارجية الفلسطيني يندد أمام القمة الإسلامية بـ«مؤشرات إبادة جماعية» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 01:41 مساء
وزير الخارجية الفلسطيني يندد أمام القمة الإسلامية بـ«مؤشرات إبادة جماعية» في غزة
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث أمام القمة الإسلامية في جدة، 18 أكتوبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إن «إسرائيل» تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، معتبرًا أن وصف ما حدث بـ«المذبحة يقلل من وطأته»، منددًا بـ«كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة» في قطاع غزة المحاصر. 

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة: «ليلة أمس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا صور المذبحة ضد مئات المرضى والعائلات العزل (...) قتل المئات وتناثرت أشلاؤهم وبترت أطرافهم وأحرقوا وأصيب العديدون بجراح خطيرة».

واعتبر أن وصف القصف بـ«بالمذبحة» بمثابة «تقليل من وطأته»، ومضى موضحًا: «كان عملًا بالغ القسوة والإجرام. كان ذبحًا متعمدًا للأطفال والنساء. إسرائيل تعلم مكان المستشفى وبأنه يأوي مئات المدنيين والجرحى».

وتابع: «إسرائيل تعمدت قصفت المستشفى في اليوم السابق.. وأخبرت الأطباء أن ذلك القصف بمثابة تحذير(...) هذا المستشفى تأسس 1882 وشهد حروبًا وغزوات لم تصل إلى هذا الحد من التوحش والإجرام».

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