وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع في قطاع غزة كارثي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أن الوضع في قطاع غزة «بات كارثيا»، محذرة من أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

وشددت على أن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، إذ يواصل استهدافه للكوادر الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من ثلاثة آلاف شهيد و12.500 جريح، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.