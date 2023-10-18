السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن ما يحدث في غزة الآن هو «محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «تصفية القضية أمر في غاية الخطورة، وما يحدث في غزة الآن لا يحدث من منطق كونه عملا عسكريا موجها ضد حماس، ولكنه محاولة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر».

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.. يعني تهجيرهم أيضا من الضفة إلى الأردن

وحذر الرئيس المصري من خطورة تصفية القضية الفلسطينية بنقل الفلسطينيين؛ لأنها تعني «وجود أرض دون وجود مواطنين»، وأضاف: «إذا استدعي الأمر أن أطلب من الشعب الخروج للتعبير عن رأيه ورفضه تهجير الفلسطينيين، فستجدون الملايين في الشوارع للتعبير عن رفضهم ما يحدث في قطاع غزة».

وأضاف: «قطاع غزة الآن تحت سيطرة إسرائيلية، ونؤكد أننا دولة ذات سيادة والقضية الفلسطينية قضية القضايا، ولها تأثير كبير»، وأوضح أن «تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر يعنى تهجيرهم أيضا من الضفة إلى الأردن».

السيسي: لا بد من التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل

وحض السيسي على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بـ«منظور متكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة»، وحذر من أن استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية «قد ينتج عنه تفاقم الأوضاع بشكل خارج عن السيطرة».

وقال الرئيس المصري إنه استعرض مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وأشار إلى استمرار مصر في استقبال المساعدات لتوصيلها لقطاع غزة.