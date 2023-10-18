بلينكن يعزي عباس في ضحايا المستشفى المعمداني.. ويؤكد دعم «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعازيه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ضحايا المستشفى في غزة، مؤكدا دعمه «للتطلعات المشروعة» للفلسطينيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي زار عمان في إطار جولة إقليمية، تحدث في وقت متأخر من ليل الثلاثاء هاتفيا مع عباس «للتعبير عن تعازيه العميقة لسقوط المدنيين قتلى في الانفجار» الذي وقع في المستشفى المعمداني في مدينة غزة وأسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، في حين دعت روسيا والإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف المستشفى.