المستشار الألماني يطالب بـ«تحقيق معمق» في انفجار المستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن «الانفجار الذي وقع» في أحد مستشفيات في غزة «روعه»، ودعا إلى «تحقيق معمق»، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الدموي للمستشفى المعمداني في غزة، الذي أوقع أكثر من 500 شهيدًا، حسب تقديرات رسمية فلسطينية.

وكتب شولتس على حسابه على شبكة «إكس» (تويتر سابقا): «روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة. أصيب وقتل مدنيون أبرياء. وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. في حين دعت روسيا والإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف المستشفى.