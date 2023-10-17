«حزب الله» يدعو إلى «يوم غضب» الأربعاء تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط

دعا حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إلى «يوم غضب لا سابق له» الأربعاء، مطالبًا الشعوب العربية التحرك الفوري إلى الساحات والشوارع، تنديدًا بقصف مستشفى المعمداني في غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وقال الحزب في بيان بينما كانت مواكب سيّارة تجول مناطق عدة في لبنان تنديداً بقصف المستشفى «ليكن غدا الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه (...) ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم».

- روسيا والإمارات تدعوان مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ بعد قصف مستشفى المعمداني

- متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

- تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

ومساء اليوم الثلاثاء، خرجت مظاهرات في عدة مدة وعواصم عربية، من بينها ليبيا وتونس ومصر، للتنديد بمجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلغاء قمة عمان التي كانت مقررة غدًا بمشاركة ملك الأردن والرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.

ودعت روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.