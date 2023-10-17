السعودية: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني «جريمة شنيعة»

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بالجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة «تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين»، مشيرة إلى أنها «ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.