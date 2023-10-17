قطر تدين قصف مستشفى المعمداني في غزة وتصفه بـ«المجزرة الوحشية»

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت قطر الثلاثاء «بأشدّ العبارات» القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة الذي تسبب باستشهاد أكثر من 500 شخص، واصفة إياه بأنه «مجزرة وحشيّة وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، «تدين دولة قطر بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وتعدّه مجزرة وحشيّة، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.