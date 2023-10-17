«فرانس برس»: مئات الفلسطينيين يتظاهرون ضد عباس في رام الله

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات من الفلسطينيين الثلاثاء في وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية ضد الرئيس محمود عباس بعيد غارة إسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة حصدت نحو 500 شهيد على الأقل.

واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الذين طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الرئيس» و«ارحل»، بحسب «فرانس برس».

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة التي خرجت بعد وقت قصير من الغارة الإسرائيلية استهدفت مستشفى الأهلى المعمداني في قطاع غزة.

استشهاد أكثر من 500 شخص

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

- منظمة الصحة العالمية تدين بشدة استهداف مستشفى المعمداني في غزة

- مصر تدين «بأشد العبارات» القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

- حصيلة أولية: أكثر من 500 شهيد في القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

من جانبها، دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي بعد الغارة التي أوقعت ما لا يقل عن 500 شهيد في مستشفى الأهلي المعمداني.

توفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية ف

وقال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي «لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه جرى تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

ودانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني».