الليلة في «تغطية خاصة»: غزة تحت القصف.. مذبحة مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة مساء اليوم الثلاثاء لمجريات الأحداث في فلسطين بالتزامن مع مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ودانت مصر «بأشد العبارات» هذه الجريمة، معتبرة أن «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة «إسرائيل» بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، مطالبة «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة».

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- مصر تدين «بأشد العبارات» القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

في الأثناء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، في حين تقول مصادر إن الرئيس الفلسطيني غادر الأردن إلى رام الله بعد الواقعة، فيما كان من المقرر أن يشارك في قمة رباعية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبدالله والرئيس الأميركي جو بايدن.

وقبل مجزرة المستشفى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3061 شهيدًا ونحو 13750 جريحًا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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