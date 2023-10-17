أبومازن يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن أكثر من 500 شهيد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

- حصيلة أولية: أكثر من 500 شهيد في القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.