«حماس» تعلن استشهاد القيادي في الحركة أيمن نوفل خلال قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية الثلاثاء استشهاد القيادي في الحركة أيمن نوفل في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان «تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد أيمن نوفل أبو أحمد عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبوعبيدة أمس الإثنين، أن «هناك من 200 إلى 250 أسيرًا إسرائيليًا في غزة»، فيما قال رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل الإثنين إن هناك أسرى من الجنود «من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة».

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وأضاف مشعل للتلفزيون «العربي»، حسبما نقلت قناة تابعة للحركة على تلغرام، أن «حماس» لن تدخر جهدًا في استخدام الأسرى كوسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

مقتل قياديين في «حماس»

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، مقتل قياديين في «حماس» بضربات جوية على قطاع غزة، وقال إنه قتل في غارة جوية علي القاضي القيادي في «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» والذي شارك خلال العملية التى نفذتها حركة «حماس» في المستوطنات بغلاف غزة.

وذكرت القوات الجوية الإسرائيلية على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد «قتلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي علي القاضي» الذي وصفته بأنه قائد سرية في قوة «النخبة» التابعة لـ«حماس»،. وذكرت جريدة «يديعوت أحرونوت» أن القاضي كان معتقلاً لدى إسرائيل وأُطلق في صفقة لتبادل الأسرى في العام 2005.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل «قائد العمليات الجوية» في «حماس» مراد أبومراد بضربة جوية على مركز قيادي نفذت منه الحركة «نشاطها الجوي»، في إشارة إلى استخدام «حماس» الطائرات الشراعية الآلية في عمليتها «طوفان الأقصى».