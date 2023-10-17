السعودية تجدد رفضها «القاطع» لدعوات تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

جددت المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء والتي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب بيان لوكالة الأنباء الرسمية «واس».

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء اطلع على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول «الشقيقة والصديقة» حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، من رؤساء تركيا وإيران وفرنسا، واجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض.

بن سلمان يبحث مع بلينكن تطورات الحرب في غزة

والأحد، أكد بن سلمان، أن المملكة تسعي لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.

ولفت بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بالرياض، إلى أن المملكة تعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

- بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

وشدد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع الذي استهدف بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدا ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.