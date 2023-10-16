أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «أعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، مقطعا مصورا لإحدى الأسيرات في غزة، ظهرت فيه شابة تتكلم اللغة العبرية، مشيرة إلى أنها تلقت الرعاية الصحية والدواء.

وفي المقطع، تظهر شابة مستيقظة ومستلقية، تتلقى علاجا في ذراعها. وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

وقالت الفتاة: «عدت فجرة السبت من سديروت، كنت في حفلة...أصبت إصابة بالغة في يدي.. أخذوني إلى غزة وأجروا لي عملية جراحية في يدي مدتها 3 ساعات».

وتابعت: «اعتنوا بي، عالجوني، وقدموا لي الدواء... كل شيء على ما يرام... أنا أطلب فقط أن يعيدوني إلى البيت بأسرع ما يمكن».