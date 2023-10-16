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بوتين يعرب عن قلقه من «زيادة كارثية» لعدد الضحايا المدنيين في غزّة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 06:49 مساء
بوتين يعرب عن قلقه من «زيادة كارثية» لعدد الضحايا المدنيين في غزّة
أم تجلس إلى جوار ابنتها التي ترقد في مستشفى نتيجة القصف الإسرائيلي. (منظمة الصحة العالمية)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، عن قلقه من «زيادة كارثية» لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة ومن تصعيد محتمل للنزاع في غزة ليتحوّل إلى «حرب إقليمية».

وأفاد الكرملين أن بوتين عبّر عن «قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبًا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة»، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني، بحسب «فرانس برس».

 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي إلى نحو 2750 «شهيدًا». وأوردت الوزارة في بيان مقتضب «نحو 2750 شهيدًا وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ينفّذه الاحتلال على القطاع المحاصر.

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وجدّدت روسيا، الإثنين، دعوتها إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وحضت القادة على بدء مفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن يوري أوشاكوف، أحد الناطقين باسم الكرملين قوله «الأولوية الآن هي للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية تسوية سياسية».

وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22,00 ت غ لبحث الحرب على غزة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى «وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار» وإيصال المساعدات الإنسانية «من دون معوقات» إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة. كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين «عملية حماس».

 إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
يأتي ذلك في وقت أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأنه سيتوجّه إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، للمساهمة في المفاوضات على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ عشرة أيام. وقال غريفيث في بيان مصوّر الإثنين «نحتاج لطريقة لإيصال المساعدات.. سأتوجّه بنفسي إلى المنطقة غدًا لأحاول المساعدة في المفاوضات».

 

 

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